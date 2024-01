Santos anuncia venda de Gabriel Pirani ao DC United e empresta Lucas Barbosa ao Juventude

O Santos não para de anunciar reforços para 2024, mas também vai aliviando sua folha de pagamento com negociações. Nesta quinta-feira, a diretoria da equipe da Baixada oficializou a venda do meia Gabriel Pirani ao DC United, dos Estados Unidos, e o empréstimo do meia-atacante Lucas Barbosa para o Juventude.

Fora dos planos e já defendendo outros clubes desde 2023, Pirani renderá aos cofres santistas cerca de R$ 6,3 milhões. Os americanos se encantaram com o futebol do jogador de 21 anos e anunciaram ainda n o fim do ano que exerceriam os diretos de compra.

"O Santos Futebol Clube oficializou nesta quinta-feira a venda do meia Gabriel Pirani para o DC United, que disputa a MLS (Major League Soccer). A equipe norte-americana exerceu a preferência pela compra do atleta de 21 anos, após o fim do empréstimo no último dia 31 de dezembro", anunciou o Santos.

Confiantes em acerto, os americanos haviam celebrado o negócio ainda no primeiro dia de 2024. "Estamos entusiasmados em contratar Gabriel (Pirani) permanentemente, após um impressionante período de empréstimo conosco na temporada passada", havia dito Ally Mackay, gerente geral e diretor de futebol do DC United, encantado com o jogador.

"Vimos alguns vislumbres das habilidades de jogo de Pirani no ano passado e acreditamos que ele tem um alto nível para se desenvolver nesta liga. Ele é um meio-campista muito técnico que tem a habilidade de desbloquear defesas com sua visão, habilidade técnica e alcance de passe. Estamos ansiosos para recebê-lo de volta à equipe antes da pré-temporada."

Depois de defender o Coritiba por empréstimo na temporada passada, Lucas Barbosa agora foi repassado ao Juventude, também por 12 meses. "O Santos Futebol Clube acertou nesta quinta-feira o empréstimo do meia-atacante Lucas Barbosa por um ano para o Juventude."