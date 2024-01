Gabriel Verón chega ao Cruzeiro após passagem por Portugal prometendo 'honrar a camisa'

Gabriel Verón perdeu espaço no Porto e após chegada sob enorme expectativa na Europa e queria voltar ao Brasil para dar volta por cima na carreira. Aos 21 anos, o atacante revelado no Palmeiras ganha chance no Cruzeiro e em seu primeiro dia no clube mineiro, falou em "honrar a camisa" e fazer de tudo para dar alegria aos torcedores.

Contratado por empréstimo até dezembro, o atacante confia em anotar muitos gols e jogar bem para permanecer em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, em seu primeiro dia na nova casa, ganhou as dependências da Toca da Raposa e recebeu os votos de boa sorte de Paulo Autuori, executivo de futebol que fechou o ano "quebrando o galho" como treinador.

Depois de conhecer as instalações do clube, Verón falou sobre suas expectativas no novo lar. "As melhores sensações possíveis, de felicidade e gratidão pelo clube pela oportunidade. Que eu possa honrar essa camisa da forma que ela tem de ser honrada", afirmou o jovem, que chega para ocupar o lugar de Bruno Rodrigues, negociado com o Palmeiras.

"Recebi muitas mensagens, muito carinho e acompanhei bastante (a repercussão de sua chegada). Creio que possa fazer muitas coisas para receber o apoio da torcida para ganhar muitas coisas boas este ano", disse, extremamente confiante.

O atacante confia em bom rendimento sob a direção do técnico argentino Nicolás Larcamón, contratado também neste início de temporada. E o jogador revela sua receita para brilhar. "Muita dedicação e trabalho. Vou dar meu melhor dentro de campo sempre, para que todos os jogos possamos sair com a vitória para ganhar títulos."