Filho de Messi viraliza ao marcar 3 gols pelo time de base do Inter Miami; veja

Mateo é o filho do meio de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo. Thiago, o mais velho, de dez anos, também segue os passos do pai no futebol e recentemente estreou pelo sub-12 do Inter Miami. O craque argentino também é pai de Ciro, de cinco anos.

Mateo, filho de Lionel Messi, com camisa do Inter Miami Imagem: Reprodução/Instagram

Esta não é a primeira vez que Mateo é notícia. Maior jogador da história do Barcelona, Messi já revelou que o filho gosta de comemorar gols do Real Madrid para provocar tanto ele quanto o irmão Thiago. "Quando ele joga bola comigo no quintal, ele diz: 'Sou o Liverpool e o Valencia, porque eles te venceram'", contou Messi, em setembro, ao TyC Sports.

Aos 36 anos, Messi está de férias e no fim deste mês viaja para a Arábia Saudita com o Inter Miami para iniciar a pré-temporada com o time americano. A equipe estreia na Major League Soccer (MLS) no dia 21 de fevereiro, no duelo com o Real Salt Lake City.