Youcef Atal, do Nice, é condenado por tribunal francês em postagem que incita o ódio

O jogador argelino Youcef Atal, que defende o Nice, da França, foi condenado nesta quarta-feira a oito meses de prisão por incitação ao ódio religioso no contexto do conflito entre Israel e o Hammas. Além do gancho, o atleta também foi multado em 45 mil euros (algo em torno de R$ 210 mil) por um tribunal da cidade de Nice.

O motivo da condenação do atleta foi ocasionado por uma postagem feita dias após os ataques do Hamas contra Israel no dia sete de outubro do ano passado.

Ele compartilhou no Instagram um vídeo de 35 segundos de um pregador muculmano que pedia "a Deus que enviasse um dia negro para os judeus", segundo o jornal francês Nice-Matin.

Em virtude da repercussão negativa de sua postagem, Atal recuou e fez um pedido de desculpas ao dizer que tinha ciência de que a publicação magoou as pessoas e que não teve a intenção de chatear ninguém.

Durante o julgamento, que ocorreu na cidade de Nice, o Ministério Público pediu uma pena de dez meses de prisão com pena suspensa, além do pagamento de uma multa no valor de 45 mil euros (pouco mais de algo em torno de R$ 240 mil).