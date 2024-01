Roma vence de virada, avança na Copa da Itália e confirma clássico com a Lazio

Com uma virada nos minutos finais, a Roma derrotou a Cremonese por 2 a 1, espantou a zebra e avançou às quartas de final da Copa da Itália, nesta quarta-feira. A classificação garantiu o clássico com a Lazio na disputa pela vaga na semifinal, já na próxima semana.

Jogando em casa, a Roma deu um susto nos torcedores. Levou gol de Tsadjout, aos 37 minutos de jogo, e esteve em desvantagem até os 32 minutos da segunda etapa. Parecia que as duas equipes iriam seguir o mesmo roteiro do último confronto entre os times pela Copa da Itália. Na edição da temporada passada, a Cremonese eliminou a Roma nas quartas de final, justamente no Estádio Olímpico.

A nova decepção foi evitada por Lukaku e Dybala, os principais jogadores da equipe comandada pelo técnico José Mourinho. O atacante belga buscou o empate aos 32 e o argentino decretou a virada ao converter cobrança de pênalti aos 40 minutos do segundo tempo.

O triunfo garantiu o clássico da capital italiana na semana que vem, no dia 9. Outro confronto confirmado nas quartas de final terá Atalanta e Milan. O primeiro avançou nesta quarta ao superar o Sassuolo por 3 a 1, em casa.

O jovem belga De Ketelaere comandou o time anfitrião com dois gols e uma assistência. Ele balançou as redes aos 24 do primeiro tempo e aos 18 da etapa final. Miranchuk assegurou a vitória da Atalanta, aos 26. Boloca anotou o gol de honra do Sassuolo nos acréscimos.

Outro duelo confirmado nas quartas de final terá Fiorentina x Bologna. O Frosinone aguarda o confronto entre Juventus e Salernitana para saber quem enfrentará na mesma fase.