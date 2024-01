Real Madrid sofre, mas vence Mallorca no Espanhol em retorno de Vinicius Júnior

O Real Madrid sofreu nesta quarta-feira, diante de sua torcida, mas saiu do estádio Santiago Bernabéu com a vitória sobre o Mallorca, por 1 a 0. A partida marcou o retorno de Vinicius Júnior, recuperado de lesão. O atacante brasileiro foi titular e fez boa partida, apesar da falta de ritmo de jogo.

Com a vitória em seu primeiro duelo do ano, o Real sustentou a liderança do Campeonato Espanhol, agora com 48 pontos. O time madrilenho tem três a mais que o vice-líder Girona, que ainda jogará nesta quarta. Já o Mallorca tem 18 pontos e ocupa o 14º lugar da tabela.

O jogo marcou a volta de Vini Jr., afastado do time há quase dois meses devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele havia se machucado em partida da seleção brasileira contra a Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, no dia 16 de novembro.

Em seu retorno, o atacante jogou 60 minutos e não decepcionou. Criou boas jogadas, no primeiro tempo, e teve ao menos duas boas chances de balançar as redes. Contou, para tanto, com a parceria do compatriota Rodrygo, outro destaque da partida.

Apesar do domínio, o Real fez um primeiro tempo tenso com o Mallorca, com muita catimba e reclamações de ambos os lados. O time visitante ainda criou a melhor chance dos primeiros 45 minutos, ao acertar uma bola na trave, aos 41 minutos. A situação se repetiu no início do segundo tempo.

Depois dos sustos, o Real se reajustou no decorrer do segundo tempo. E também carimbou a trave. Aos 23, Brahim Díaz, que entrara no lugar de Vini Jr., cabeceou livre na pequena área e mandou na trave com o gol aberto, após finalização de Rodrygo e rebote do goleiro do Mallorca.

A situação só se estabilizou no Real quando Rüdiger anotou o gol da partida. Após cobrança de escanteio na área, aos 32 minutos, o zagueiro alemão escapou da marcação pelo alto e cabeceou para as redes, trazendo alívio para as arquibancadas do Santiago Bernabéu.

Mais cedo, o Granada derrotou o Cádiz por 2 a 0, em casa. Uzuni e Zaragoza Martinez marcaram os gols da partida. Em penúltimo lugar na tabela, o time anfitrião ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Já o Cádiz continua na beira da zona da degola, no 17º lugar.

Em Vigo, Celta e Betis empataram por 1 a 1 na casa do primeiro. Os gols saíram no início da partida. Ruibal abriu o placar logo aos seis minutos e Aspas empatou, dez minutos depois, em cobrança de pênalti. O resultado manteve o Celta na zona de rebaixamento, enquanto o Betis figura no sétimo lugar.