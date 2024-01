West Ham e Brighton empatam sem gols no encerramento da 20ª rodada do Inglês

Desfalcado do brasileiro Lucas Paquetá, contundido, o West Ham empatou em 0 a 0 com o Brighton nesta terça na partida que encerrou a 20ª temporada do Campeonato Inglês.

Concorrentes diretos na tabela de classificação, os times seguem com três pontos de distância. O West Ham tem 34 pontos e está na sexta posição, e o Brighton está logo atrás com 31. Com 39 pontos, o Tottenham é o quinto colocado, posto que vale uma vaga na Liga Europa.

Além do Inglês, West Ham e Brighton também apresentam campanhas semelhantes na atual Liga Europa. Ambos terminaram seus grupos, A e B, respectivamente, na liderança e já estão classificados para as oitavas de final da competição.

Nesta terça, mesmo jogando em casa, o Estádio Olímpico de Londres, o West Ham sofreu para segurar o empate. O goleiro Areola foi bastante exigido e fez defesas importantes para garantir o empate. Os visitantes tiveram 66% de posse de bola e finalizaram 22 vezes contra apenas 6 do West Ham.

Os times voltam a jogar agora pela Copa da Inglaterra. No domingo, o West Ham recebe o Bristol City, da segunda divisão, e o Brighton enfrenta o Stoke City, também da segunda divisão, no sábado.