Toto Wolff confia no octa de Hamilton na F-1: 'Se dermos o carro certo, não tenho dúvidas'

O tricampeonato de Max Verstappen e da Red Bull nas duas últimas temporadas da Fórmula 1 não tiraram da Mercedes a esperança de levar Lewis Hamilton à sua oitava conquista do Mundial de Pilotos. Chefe da equipe, Toto Wolff acredita que a responsabilidade de devolver o piloto britânico à disputa pelo título é do departamento de engenharia da Mercedes, após um ano de muita frustração com o carro.

"Se conseguirmos dar-lhe um carro certo, então ele conseguirá lutar por um Campeonato do Mundo, não tenho dúvidas. É claro que, quando você tem um carro de Fórmula 1 como o que temos agora, você nunca está à vontade com ele - você tem fins de semana bons e fins de semana ruins", destacou.

Declarações de Hamilton ao longo da temporada levantaram questionamentos sobre a possibilidade de ele estar desmotivado, mas Wolff garante que a sede do heptacampeão por vitórias está longe de se esgotar. "No final, toda vez que vimos que Lewis tem alguém em sua mira, na frente dele, e é sobre vencer a corrida, então o verdadeiro Lewis ganha vida, e acho que só precisamos dar a oportunidade a ele", disse.

A maior demonstração de confiança da Mercedes no piloto britânico já havia sido dada quando os dois lados assinaram um novo contrato, em agosto. O vínculo de Hamilton terminaria no final de 2023, o que deu margem para diversas especulações, mas tudo se acalmou quando foi anunciado que ele havia ampliado em dois anos seu compromisso com a equipe comandada por Wolff, que vislumbra um futuro que faça jus à história.

"Temos um quadro em nossa fábrica que mostra todos os campeonatos de construtores desde 1958", afirmou. "A tabela vai até 2050, e você tem os logotipos, os emblemas de cada um dos anos. Existem 27 emblemas abertos e vazios, e eu gostaria de olhar para trás em 20 anos e dizer: ‘Há muito mais estrelas da Mercedes’."