Galvão Bueno volta a detonar CBF após declaração de Carlo Ancelotti: 'Que fase!'

O dia 29 de dezembro de 2023 ainda não caiu no esquecimento do narrador esportivo Galvão Bueno. Além de completar o primeiro ano da morte de Pelé, outra notícia surpreendeu o futebol brasileiro: a renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. O técnico italiano estava certo que assumiria a seleção brasileira no meio deste ano, segundo a CBF.

Como Ancelotti não vem, as incertezas e desconfianças sobre o Brasil só aumentam. Fernando Diniz ainda tenta emplacar uma boa sequência de jogos. E tudo isso só deixa o torcedor brasileiro mais preocupado com a equipe pentacampeã do mundo. Galvão, um ilustre fã da seleção, não poderia deixar de estar incomodado também.

Ancelotti concedeu uma entrevista nesta terça-feira dizendo que seus planos sempre foram continuar na Espanha, apesar de admitir o contato da CBF. "Todo mundo sabe, é a realidade, o Real Madrid também sabe que eu tive contato com o presidente da CBF, que era o Ednaldo Rodrigues. Quero agradecê-lo pelo carinho e interesse que demonstrou para que eu treinasse a seleção brasileira. Me senti muito honrado e orgulhoso, mas dependia da minha situação no Real Madrid. Isso estava claro para todos", declarou.

Galvão, então, não deixou de se pronunciar sobre o caso mais uma vez. Em suas redes sociais, o narrador escreveu: "Ancelotti deu entrevista coletiva hoje!! Confirmou contato da CBF, disse que queria continuar no Real Madrid e nunca afirmou que acertou contrato com a seleção!! 2024 já começou e continuamos sem técnico, sem diretor e sem presidente!! Que fase!!".

No dia em que a notícia da renovação de Ancelotti tomou conta do mundo do futebol, o comunicador brasileiro gravou um vídeo de mais de 2 minutos desabafando. "Eu imaginava que fosse um dia para fazer um comentário, falar algumas palavras exclusivamente de lembranças, de saudades e de homenagens a Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, primeiro e único. Mas os dirigentes do futebol brasileiro, principalmente da CBF, não deixam. Eles simplesmente não deixam. Eles continuam desrespeitando a história da seleção brasileira de futebol", disse.

"Hoje (sexta-feira) saiu a notícia oficial que Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid. Nós temos um presidente interino, um técnico interino e não temos time. Se a gente não sabe quem vai ser o presidente, qual é a escolha de técnico desse presidente? A gente também não sabe qual é o time. É muito difícil fechar o ano assim. Que tenham todos um bom 2024. Pelé, pra você eu poderia dizer desculpe, amigo, perdão", afirmou Galvão, na ocasião.