Guarani sonda volante do Vasco e pode renovar com atacante Bruno Mendes

Faltando apenas 11 dias para o final do ano, a diretoria executiva do Guarani não quer saber de férias e continua com seu planejamento para a próxima temporada, em especial focados na montagem do elenco para o Campeonato Paulista. Depois de perder algumas peças no meio-campo, o nome do volante Rodrigo, do Vasco, ganhou força. Já no setor ofensivo, a renovação de contrato de Bruno Mendes voltou a ser pauta.

Aos 21 anos, Rodrigo é cria das categorias de base do Vasco e, apesar de estar no elenco profissional desde 2021, foi estrear apenas na temporada 2023. Ao todo, fez 20 jogos com a camisa do time carioca e não marcou gols no primeiro semestre.

Na segunda parte do ano, foi emprestado ao Londrina, onde acabou rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. O volante entrou em campo 11 vezes pelo time paranaense. Como não houve renovação e o Vasco não tem interesse de contar com o jogador, ele será emprestado mais uma vez e o Guarani aparece como grande favorito.

Aliado a isso, a renovação de contrato do experiente atacante Bruno Mendes, que estava praticamente descartada, voltou a ser possibilidade no estádio Brinco de Ouro. Aos 29 anos, ele está emprestado pelo Desportivo Maldonado, do Uruguai.

Bruno Mendes é bastante identificado com a torcida. Revelado no Brinco de Ouro, ele está fazendo a sua terceira passagem por Campinas. Também tem passagens por Avaí, Botafogo e Athletico-PR. Jogou por anos no futebol de Portugal e do Japão. Neste ano disputou 35 jogos e marcou sete gols.

O Paulistão terá início em 21 de janeiro e o Guarani está no Grupo B, ao lado da rival Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).