Futebol turco é vítima de novo caso de violência, desta vez em partida da terceira divisão

O futebol turco foi vítima nesta quarta-feira de mais um caso de violência. Desta vez, a briga ocorreu na partida entre Bursaspor e Diyarbekispor, pela terceira divisão da Turquia. O jogo terminou com cinco expulsões e um torcedor detido.

A pancadaria começou depois que Bünyamin Yürür festejpou diante da torcida rival depois de ter feito o segundo gol da vitória do Diyarbekispor, por 2 a 1, nos acréscimos.

A atitude irritou os jogadores adversários e a violência tomou conta do gramado e também das arquibancadas. Vários policiais tiveram de trabalhar muito para impedir uma catástrofe.

Apesar de todos os problemas, a partida prosseguiu até o final. Na saída dos jogadores do gramado, mais violência. Várias brigas foram registradas nos túneis que dão acesso aos vestiários.

No dia 11, Faruk Koca, presidente do Ankaragücü, time da elite do Campeonato Turco ficou irritado pela marcação de um pênalti contra sua equipe nos acréscimos, invadiu o campo depois do apito final e agrediu o árbitro Umut Meler com um soco no rosto. O caso aconteceu durante o duelo entre Ankaragücü e Rizespor. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

As imagens rodaram o mundo do futebol e deixaram estarrecido até o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. "Condeno o ataque ao árbitro Halil Umut Meler e desejo-lhe uma rápida recuperação. Esporte significa paz e fraternidade. O esporte é incompatível com a violência. Nunca permitiremos que a violência ocorra nos esportes turcos", escreveu Erdogan.