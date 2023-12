Corinthians admite que Moscardo vai para a Europa: 'Está com a cabeça fora, que seja feliz'

Gabriel Moscardo vai realizar o sonho de jogar na Europa e o Corinthians aceitará a proposta do Paris Saint-Germain pelo volante de 18 anos a contragosto. O presidente Augusto Melo não gostaria de vendê-lo agora, mas admitiu que terá de mudar de ideia por causa do foco do jogador no futebol europeu.

Assim que foi eleito, Augusto Melo cravou que não venderia o jovem agora, não fosse pelo valor da multa rescisória de 17 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões). "Vamos maturá-lo para vender por três, quatro vezes mais o valor que estão oferecendo", disse, no começo do mês, Melo.

A recusa do jogador em permanecer, contudo, deve ser decisiva para que seja vendido ao Paris Saint-Germain, da França, por R$ 117,7 milhões. O garoto até passou férias na França, já visitando o país no qual espera jogar.

"Garoto recém-formado, com muito pouco tempo no profissional. Eu gostaria que permanecesse muito mais. Sempre disse na minha campanha que atletas nossos, formado em casa, seriam sempre a terceira receita", disse Augusto Melo, à rádio Bandeirantes, antes de admitir que um acordo está perto.

"Estamos trabalhando muita para que a primeira receita seja pontual, não de atletas. Mas, infelizmente (no caso de Moscardo), checou um ciclo, a cabeça dele já está fora e a gente deu total liberdade para ele escolher. Que seja feliz e está caminhando para isso", afirmou, reconhecendo que clube e PSG devem fechar acordo em breve.

Ciente que seria difícil segurar o volante, além de ter Aberto mão de renovar com Cantillo e Giuliano, o Corinthians vem rondando o mercado atrás de novos volantes. Ouviu um "não" do Athetico-PR sobre venda ou troca de Erick, e negocia com o Flamengo por Thiago Maia e com o Cuiabá por Raniele.