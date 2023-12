Vasco anuncia a saída do zagueiro Robson, fora do planos do técnico Ramón Díaz

O Vasco continua enxugando o elenco antes das contratações para 2024. Fora dos planos do técnico Ramón Díaz, que pouco o utilizou no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Robson é o segundo jogador a deixar São Januário neste fim de ano.

"O Vasco da Gama agradece o empenho e dedicação e comunica o encerramento das atividades do zagueiro Robson, que não fará parte do elenco na temporada 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira", anunciou o clube.

Robson foi contratado no início do ano, ainda sob a direção de Maurício Barbieri, para formar dupla defensiva com Léo no Carioca. Mas uma lesão muscular o afastou dos gramados por meses e o retorno, já com Díaz, foi com espaço reduzido.

Maicon e Medel chegaram e ganharam a confiança do treinador argentino, com Robson 'quebrando o galho' raras vezes improvisado na lateral-direita. O defensor sai, mas não fica sem emprego, pois tem contrato com o francês Lille e deve retornar À Europa.

O fato de ter ficado muito templo sem jogar acabou sendo benéfico para o Vasco, que teria de contratá-lo em definitivo caso entrasse em campo em determinado número de jogos/minutos. Bambu fez somente 21 partidas, nem todas completas, e os cariocas não serão obrigados a pagar os quase R$ 10,8 milhões em contrato.

Antes de Robson, o atacante paraguaio Sebastián Ferreira já havia sido comunicado que não teria o vínculo renovado. Há a possibilidade de outras saídas nos próximos dias. A ideia é se reapresentar em janeiro com um elenco enxuto e pronto para as disputas do ano, a começar pelo Campeonato Carioca.