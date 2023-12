Pedri sofre lesão muscular no treino e aumenta lista de desfalques do Barcelona

O Barcelona não para de acumular notícias ruins. Nesta terça-feira, no último treino para a partida diante do Almería, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Xavi Hernandez perdeu o meia Pedri sentiu novo problema muscular - o quarto no clube - e aumenta a lista de ausências por lesão.

"No treino desta manhã, o titular Pedri sofreu uma pancada que resultou numa pequena lesão muscular. Ele está fora e sua recuperação determinará sua disponibilidade", informou o Barcelona, sem dar prazo para uma volta.

O clube evitou dar uma prazo de recuperação, mas a imprensa espanhola fala em torno de duas semanas, o que garantiria um retorno já no início de 2024, quando a equipe tem sequência de jogos importantes. No dia 4 de janeiro, encara o Las Palmas pelo Espanhol, depois joga na Copa do Rey contra o Barbastro, dia 7, antes de definir a Supercopa da Espanha contra o Osasuna, dia 11.

O clube catalão já não tinha o goleiro Ter Stegen, o zagueiro Iñigo e o atacante Gabi, todos contundidos, além do volante De Jong, suspenso, para o duelo com o Almería, no qual terá obrigação de ganhar para reduzir a distância de nove pontos do líder Girona.

Pedri vem sofrendo com os problemas musculares já faz um bom tempo no Barcelona. Na temporada de 2021/22, foram 41 partidas ausentes por causa de lesão. No ano seguinte, mais 15 jogos fora e agora, vai ampliara a marca que tinha de 13 duelos ausentes.