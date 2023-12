Napoli dá vexame, perde do Frosinone pela primeira vez e cai nas oitavas da Copa da Itália

Pelo segundo ano seguido o Napoli dá vexame na Copa da Itália, se despedindo nas oitavas de final com derrota surpreendente. Nesta terça-feira, o atual campeão italiano recebeu o Frosinone, de quem jamais tinha perdido na história, e acabou massacrado mesmo atuando no Estádio Diego Armando Maradona com goleada por 4 a 0.

Na temporada passada o algoz do Napoli foi a Cremonese, que ocupava a lanterna do Italiano e ainda jogou boa parte da partida com um jogador a menos. Naquele dia, saiu na frente, levou a virada, mas buscou a igualdade no fim. Se segurou na prorrogação com 10 e avançou nos pênaltis com 5 a 4.

Desta vez quem aprontou foi o Frosinone, que soube aproveitar o fato de o rival repetir 2022 e poupar titulares para aprontar em segundo tempo perfeito após 45 minutos sem gols.

O Frosinone abriu o placar aos 20 minutos da etapa final com Barrenechea e não demorou para ampliar, com Caso cinco minutos mais tarde. Sair atrás obrigou Walter Mazzarri a apelar aos titulares.

Mesmo com Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia, Osinhem e Politano, o Napoli não conseguiu reagir e ainda acabou sofrendo mais dois gols nos acréscimos. Cheddira anotou em cobrança de pênalti e Harroui definiu a vitória histórica.