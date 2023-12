LeBron e Doncic brilham, mas não impedem derrotas de Lakers e Mavericks na NBA

Dois dos maiores astros da NBA na atualidade, LeBron James e Luka Doncic brilharam na noite desta segunda-feira, mas não conseguiram evitar as derrotas do Los Angeles Lakers e do Dallas Mavericks. LeBron foi um dos principais destaques da rodada ao anotar um "triple-double" no revés dos Lakers para o New York Knicks por 114 a 109, em casa.

O astro saiu de quadra com 25 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Foi o 109º "triple-double" de LeBron em sua carreira, sendo o segundo nesta temporada. Ele se tornou o primeiro jogador a conseguir tal feito em uma 21ª temporada na carreira, longevidade que poucos alcançaram na NBA.

O cestinha do time e do jogo foi Anthony Davis, autor de 32 pontos. Pelos Knicks, Jalen Brunson registrou 29 pontos, enquanto Julius Randle contribuiu com 27. "Sinto que nossa energia estava oscilando ao longo da partida. Nós sentimos isso, com certeza. Mesmo assim, competimos bem e nos demos uma chance, mas foi difícil para nós", declarou.

Enquanto os Lakers estão em queda, com duas derrotas seguidas, na oitava colocação da Conferência Oeste (15 vitórias e 12 derrotas), os Knicks vivem momento oposto. Em bom momento, já figuram na quinta colocação do Leste, com 15 triunfos e 11 revezes.

Em Denver, o Dallas Mavericks contou com Luka Doncic em noite inspirada. Mas o astro não evitou o revés diante dos Nuggets pelo placar de 130 a 104. Doncic foi o cestinha da partida, com 38 pontos e ainda anotou um "double-double" por ter registrado 11 rebotes - e ainda teve tempo para dar oito assistências.

Do outro lado, Nikola Jokic teve desempenho discreto, com apenas oito pontos. Jamal Murray foi o principal pontuador dos Nuggets, com 22. Em fase irregular na temporada, os atuais campeões da NBA estão em terceiro lugar na Conferência Oeste, com 18 vitórias e 10 derrotas. Já os Mavericks aparecem em quinto, com 16 triunfos e 10 revezes.

A rodada contou ainda com placares recheados na noite desta segunda. Sem prorrogação, o Los Angeles Clippers superou o Indiana Pacers por 151 a 127, fora de casa. Pelos Clippers, James Harden anotou 35, enquanto Bennedict Mathurin saiu do banco de reservas para anotar 34 para os Pacers.

Em Sacramento, os Kings também capricharam no ataque e venceram o Washington Wizards por 143 a 131. De'Aaron Fox foi o destaque individual dos anfitriões, com 30 pontos. Pelos Wizards, Jordan Poole registrou 28 pontos, enquanto Kyle Kuzma anotou 27.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 104 x 108 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 135 x 130 Houston Rockets

Indiana Pacers 127 x 151 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 114 x 99 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 130 x 124 Detroit Pistons

Miami Heat 108 x 112 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 116 x 97 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 125 x 108 Brooklyn Nets

Denver Nuggets 130 x 104 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 143 x 131 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 109 x 114 New York Knicks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Phoenix Suns