Juventude faz ofensiva no mercado e contrata atacantes Edson Carioca e Kleiton

O Juventude segue a todo vapor com as contratações para a próxima temporada. Nesta terça-feira, anunciou mais dois nomes para o setor ofensivo: os atacantes Kleiton, de 24 anos, e Edson Carioca, de 26 anos.

Kleiton chega por empréstimo junto ao Tombense até o final de 2024. Ele começou na base do Atlético-MG, mas se profissionalizou no Athletico-PR. Foi emprestado ao Santa Cruz-PE e, em 2022, se transferiu para o Tombense, onde atuou nas últimas duas temporadas com mais de 60 jogos.

Edson Carioca também chega por empréstimo até o fim do próximo ano, em negociação com o Azuriz-PR. Nesta temporada, ele atuou no Botafogo-SP por empréstimo, somando 44 jogos. Guarani, Portuguesa, Rio Claro, Coritiba e Tombense também estão em seu currículo.

Recentemente, o Juventude já tinha anunciado o goleiro Renan, de 34 anos, que chega por empréstimo do Sport, e o volante Caíque, de 28 anos, que estava no Ceará. Também comprou em definitivo o atacante Gabriel Taliari, de 26 anos, junto ao Capivariano-SP, com contrato até o fim de 2026.

O Campeonato Gaúcho começará em 21 de janeiro e o Juventude estreia fora de casa, diante do Santa Cruz. O time de Caxias do Sul ainda terá a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.