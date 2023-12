John Kennedy já deu duas versões diferentes sobre origem de comemoração com 'garras de urso'

Ídolo do Fluminense aos 21 anos, John Kennedy marcou o segundo gol do time na vitória sobre o Al Ahly por 2 a 0, nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, na segunda-feira. O atacante já havia sido o herói do título da Copa Libertadores em novembro, contra o Fluminense, além de marcar em todas as fases da competição, da etapa de grupos à decisão. Nas comemorações, um gesto do jogador ganhou as redes e os torcedores mirins: após cada gol, ele corre em direção à torcida com "garras de urso".

Desde que foi lançado ao futebol profissional - o jogador foi revelado pela base do Fluminense, em Xerém -, Kennedy comemora dessa forma. A ação gerou uma idolatria das crianças, que o imitam nas brincadeiras e nas arquibancadas do Maracanã, e é utilizada pelo Fluminense em ações de marketing. Nesta semana, a Braziline, licenciada oficial do clube do Rio de Janeiro, lançou camisa com o autógrafo do craque. A "Tropa do Urso", como é chamada carinhosamente pelos torcedores.

No entanto, sobre a origem da comemoração, o próprio John Kennedy já deu versões diferentes sobre o assunto. Em 2021, após estrear pela primeira vez como titular em um clássico com o Flamengo e marcar dois gols, ele afirmou que a comemoração surgiu nas categorias de base do Fluminense, em Xerém. "Falavam muito de 'fome de gol, fome de gol' na base. O urso é um animal grande, que tem muita fome, então peguei um pouco disso", afirmou, em entrevista à FluTV, após vitória por 3 a 1.

Dois anos depois, em 2023, mudou ligeiramente de versão. Dessa vez, afirmou que a origem das garras partiu de seu empresário. A ideia era criar uma comemoração imponente, que o evidenciasse como atleta e o diferenciasse dos demais.

"Eu nunca imaginei que ia pegar tanto. A comemoração nem foi invenção minha, nem pensei que seria imitada. Meu empresário disse que tinha de ter uma comemoração que ia pegar com o povo, não tinha ideia (de qual fazer) e me inspirei na do Cristiano Ronaldo. Parece um urso e pegou. Não tenho palavras para dizer como é ver uma criança imitando", afirmou ao GE. Desde 2021, ele é agenciado por Giuliano Bertolucci.

A comemoração de CR7, citada por Cristiano Ronaldo na comemoração, aconteceu no início da passagem do atacante pelo Real Madrid. Na temporada 2011/2012, na semifinal da Liga dos Campeões, o camisa 7 marcou dois gols na vitória por 2 a 1. No segundo, comemorou da forma que Kennedy usa como inspiração em seus jogos pelo Fluminense. O Real Madrid foi eliminado nos pênaltis, com Ronaldo desperdiçando uma das cobranças.

A partida contra o Bayern de Munique não foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo comemorou dessa forma, mas por se tratar de uma semifinal de Liga dos Campeões é uma das mais emblemáticas. Ele repetiu a celebração em partidas pelo Campeonato Espanhol e por Portugal.