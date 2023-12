Coritiba confirma meia Vini Paulista e compra direitos do volante Matheus Bianqui

Em preparação para a próxima temporada, o Coritiba fez dois anúncios importantes nesta terça-feira em relação ao elenco. O clube paranaense confirmou a chegada do meia Vini Paulista, que estava no Juventude, e a compra em definitivo do volante Matheus Bianqui, que pertencia ao Maringá-PR.

Com 22 anos, Vini Paulista disputou 31 jogos pelo Juventude nesta temporada, com um gol e três assistências. Formado pelo Grêmio, foi protagonista no título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em 2021, com seis gols em 17 jogos.

"Fazer parte do projeto do Coritiba é uma honra gigantesca. Não vejo a hora de estar em campo vestindo o manto alviverde. Agradeço a confiança depositada em meu trabalho e vamos conquistar, juntos, todos os objetivos da temporada", disse o novo reforço.

Outra novidade é a permanência de Matheus Bianqui. O volante de 25 anos estava emprestado pelo Maringá e assinou contrato de três anos. Ele chegou ao Coritiba em abril e disputou 27 jogos, com dois gols e uma assistência.

"Estou muito realizado com essa nova conquista em minha carreira. Acredito no projeto do Coritiba e tenho certeza que a trajetória com essa camisa será grandiosa e marcante", afirmou o atleta.

Antes mesmo do término do Brasileirão, em que o Coritiba foi rebaixado, Guto Ferreira foi anunciado como técnico. Na próxima temporada, o clube terá o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.