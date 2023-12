Bayern anuncia renovação de contrato e Thomas Müller completará 25 anos de clube

O sonho de Thomas Müller permanecer no Bayern de Munique se concretizou nesta terça-feira. O atacante acertou a renovação por mais uma temporada, até junho de 2025, e completará 25 anos de clube. O jogador de 34 anos aceitou uma redução salarial e, mesmo na reserva, continuará defendendo as cores da equipe bávara, na qual chegou com 10 anos e se profissionalizou em 2008.

"O FC Bayern estendeu o contrato de Thomas Müller por mais uma temporada, até 30 de junho de 2025. O atacante ingressou originalmente no clube com 10 anos, passando pelas categorias de base e fazendo sua estreia como sênior em 2008", anunciou o clube, com o jogador exibindo uma camisa com o número 25.

"Estou feliz que minha jornada no Bayern continue. Quero desempenhar o meu papel para que continuemos a ter sucesso, tanto como equipe como clube. É importante para mim ser uma base e ajudar a orientar a equipe na direção certa", celebrou Müller. "Quero entusiasmar nossos torcedores com gols e ajudando na criação de jogadas", seguiu. "Com meu amor pelo jogo e minha paixão pelo futebol, espero ganhar muitos mais títulos."

Aos 34 anos e com 12 títulos conquistados no clube, Müller pode se tornar o jogador com mais partidas disputadas pelo Bayern de Munique na história. Atualmente ele tem 684 aparições, com 237 gols e outras 261 assistências. O recordista é Sepp Maier, que defendeu os bávaros em 706 oportunidades.

"Thomas Müller pertence ao Bayern como a Frauenkirche pertence a Munique. Ele nasceu nos arredores da cidade, cresceu neste clube e já é uma lenda como jogador. Muito poucos jogadores conseguem isso. Sua carreira está repleta de registros nos livros de história. O Bayern foi moldado por muitas pessoas e nunca mais haverá um jogador como Thomas Müller", elogiou o presidente Herbert Hainer.

"Müller mostrou mais uma vez no domingo o quão valioso ele é para a nossa equipe. Ele é único no Bayern como jogador, pessoa e figura de identificação. Alguém que nunca se esconde, mesmo quando pode doer, que sempre lidera com plena motivação", continuou o CEO Jan-Christian Dreesen. "Ele também é um ótimo comunicador, sempre pronto para fazer uma palestra e gosta de seu trabalho. Não lhe desejamos apenas um período de muito sucesso no Bayern, mas também na seleção nacional."