Athletico-PR anuncia a chegada dos paraguaios Gamarra para a defesa e Benítez no ataque

O Athetico-PR anunciou nesta terça-feira seus dois primeiros reforços para 2024. Apostando em jovens promissores, o clube fechou com o zagueiro Mateo Gamarra, de 23 anos, e o atacante Mateo Benítez, de 21, ambos com passagens pela seleção paraguaia.

O Atlético-PR usou suas redes sociais para dar as boas-vindas à dupla. Apelidado de Sargento, Mateo Gamarra estava no Olimpia e assinou contrato válido por quatro anos. Já o atacante Romeo Benítez veio do Guaraní, com contrato válido por cinco anos.

"Estou muito feliz. Quero agradecer a todos do Athletico Paranaense por me receberem da forma como aqui me receberam. Eu me senti muito acolhido aqui. E isso por si só já me fez ter um carinho imenso pelo clube", afirmou Gamarra, o "Sargento", apelido que recebeu dos torcedores do Olímpia.

Ídolo em seu país, ele espera repetir o sucesso no Brasil. "Os torcedores podem ficar tranquilos porque vou dar 100% de mim sempre. Sou um jogador de muita dedicação, muito trabalho e de muita disciplina. Vou buscar conquistar títulos aqui com o clube. E para isso, temos que trabalhar."

Benítez também estava eufórico por ter acertado com o clube brasileiro. "Estou muito feliz por estar em um clube tão grande quanto o Athletico Paranaense. Tinha um sonho em jogar aqui no Brasil e agora vou ter a chance de realizá-lo. E quero fazer isso ajudando o Athletico a chegar às primeiras posições, que é o lugar em que um clube como este tem que estar", disse.

"Aqui venho para buscar fazer bem as coisas e depois, quem sabe, ser chamado para defender minha seleção. O sonho de qualquer jogador é defender sua seleção. E quem sabe um dia eu possa realizar isso, ajudar minha seleção a chegar a um Mundial", frisou o atacante, com passagens pela base e sonhando em defender o país no profissional.