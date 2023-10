Vice-líder, Red Bull Bragantino enfrenta o Atlético-MG para colar no Botafogo

Apesar de conter as expectativas, o Red Bull Bragantino está pouco a pouco encostando no líder Botafogo. Nesta quarta-feira, às 19h, volta ao seu campo pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Atlético-MG, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O time mineiro busca a reabilitação para voltar a se aproximar do G-4.

O Red Bull Bragantino chega para o duelo em grande fase. Está invicto há oito jogos, com seis vitórias e dois empates. Essa sequência conta com triunfos em times como Grêmio, Palmeiras e Fluminense. Com a arrancada, chegou a 52 pontos, sete a menos do que o Botafogo, que lidera com 59 e teve o jogo desta rodada, contra o Fortaleza, adiado.

Se o retrospecto é bom, como mandante é melhor ainda, estando invicto há 15 jogos nesta temporada. No Brasileirão, são 12 partidas, com oito vitórias e quatro empates. No total em casa, foram 14 jogos, nove vitórias, quatro empates e uma derrota. O único revés ocorreu diante do Cruzeiro, por 3 a 0, em 29 de abril, ou seja, há seis meses.

Com o bom momento, o técnico Pedro Caixinha não deve promover muitas mudanças, mas terá que mexer ao menos uma posição. O volante Matheus Fernandes levou o terceiro cartão amarelo e virou desfalque. Jadsom Silva, que entrou no decorrer da vitória por 1 a 0 em cima do Fluminense, deve assumir a vaga.

A boa notícia fica por conta da volta do zagueiro Luan Patrick, que foi titular no jogo anterior, diante do Santos. Entretanto, sua vaga não é certa, brigando com Léo Realpe para formar dupla com Léo Ortiz.

Apesar do bom momento, Caixinha desviou o foco sobre a briga pelo título. "O grupo tem sido extraordinário, fantástico. Brigamos contra nós mesmos e queremos ser melhores do que no primeiro turno. Mas só pensamos no próximo jogo, essa é a nossa forma de ver o futebol. Estamos satisfeitos com o que estamos conquistando", avaliou.

O Atlético-MG vem de derrota por 1 a 0 no clássico para o Cruzeiro-MG, seguindo com 43 pontos, em sétimo lugar. O Grêmio fecha o G-6 com 44, enquanto o Palmeiras fecha o G-4 com 47. Assim, o time mineiro está na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América.

Apesar da derrota para seu maior rival, o Atlético vem de boa sequência como visitante, com empate por 1 a 1 diante do Athletico-PR e vitórias sobre Internacional (2 a 0) e Palmeiras (2 a 0). No total, já disputou 14 jogos fora de casa, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O técnico Luiz Felipe Scolari também terá desfalques para montar seu time. O zagueiro Maurício Lemos e o meia Zaracho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O volante Battaglia, que entrou no clássico após partidas fora por dores no joelho, precisou ser substituído pelo mesmo motivo e virou dúvida.

Jemerson e Igor Rabello são opções defensivas para formar dupla com Bruno Fuchs. Se quiser manter o esquema 4-4-2, o meia Pedrinho é opção para Zaracho, mas o atacante Pavón também está cotado.

Felipão pediu tranquilidade ao time para que o Atlético consiga emplacar uma sequência positiva. "Estamos apressados pelos pontos que estamos atrás. Quando vamos dar outro passo, que vai nos fortalecer, não conseguimos. O que tem dado errado é que nós estamos ansiosos para dar o passo que precisamos. Agora temos que nos concentrar no Red Bull Bragantino e esquecer o tropeço anterior", projetou.