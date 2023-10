Time que mais empata no Brasileirão, Corinthians busca diante do Cuiabá a 1ª vitória com Mano

Classificação e jogos Brasileirão

A grande meta é repetir o desempenho que o Corinthians teve ao longo do primeiro tempo do jogo com o Fluminense no Maracanã. Na ocasião, o time alvinegro vencia por 3 a 1, mas acabou sofrendo dois gols na etapa complementar e saindo de campo com a igualdade no marcador. Nas laterais, também há mais dúvidas do que certezas, Fagner e Fábio Santos não rendem como na última passagem de Mano e têm Méndez e Bidu à sombra. Giuliano, autor do gol de empate contra o lanterna América-MG, pode pintar no time titular.

"Não adianta eu ficar aqui achando desculpas, ou ficar olhando para trás. Vou fazer o máximo nesse período para entregar um jogo tecnicamente melhor. O time já briga mais, disputa mais, mas precisamos, quando pegar times de linhas mais baixas (fechados na defesa), ter soluções de construções de jogadas que são necessárias para as vitórias e para não tornar o jogo mais dramático como tornou na noite de hoje", avaliou Mano.

Diante do Cuiabá, o Corinthians pode encontrar velhos conhecidos, como Walter, Clayson, Marllon e Uendel. Também a zaga corintiana precisa ficar atenta ao atacante Deyverson. Foi dele o gol do time do Mato Grosso no jogo do turno, que terminou empatado em Itaquera.