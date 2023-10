Substituto de Rojo para final da Libertadores e Benedetto se machucam em jogo do Boca Juniors

O Boca Juniors não para de acumular problemas para a final da Copa Libertadores, diante do Fluminense, dia 4 de novembro, no Maracanã. Sem Rojo, suspenso, e com o jovem talismã Zeballos fora após passar por cirurgia no joelho, mais duas peças deram susto ao torcedor nesta terça-feira à noite: Valentini, que seria o substituto de zagueiro na decisão, e Benedetto, reserva imediato de Cavani, deixaram o campo com problemas médicos.

O técnico Jorge Almirón optou por escalar somente dois titulares diante do Racing, em Avellaneda, sendo um deles o goleiro Romero. Mesmo assim, a equipe não passou ilesa. Benedetto, que pode ser uma das novidades na decisão, deixou o campo com somente seis minutos, após lesão muscular.Valentini também acabou substituído.

O Boca informou em boletim médico nesta quarta que o atacante teve uma "contratura no adutor esquerdo." Ainda no estádio, mesmo mancando, Benedetto tentou tranquilizar os torcedores, dizendo que não era "nada demais e que estava bem."

Já Valentini, ao qual o treinador vem dando ritmo de jogo para entrar na vaga de Rojo, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, saiu com "traumatismo na perna esquerda." Com tratamento intensivo, o clube acredita em recuperação rápida.

No caso do atacante, o problema deve ser mais sério, pois trata-se de lesão muscular com período de recuperação de ao menos 10 dias, o que o tiraria de toda a preparação para a final do Maracanã. O artilheiro ficaria recuperado somente no fim de semana da partida.

Sem dar muitos detalhes sobre o que ouviu dos médicos, Almirón tentou se amparar do otimismo, com somente 11 dias para a definição do campeão da América. "Imagino que Benedetto e Valentini possam jogar a final da Copa (Libertadores)", disse.