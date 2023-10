São Paulo quer se provar como algoz de Abel Ferreira em meio a crise do Palmeiras

Até a 28ª rodada, o time de Dorival ainda não triunfou longe do Morumbi. São seis empates e sete derrotas até aqui no ano. Só o América-MG, lanterna do Brasileirão, tem um desempenho pior: os mesmo seis empates, mas com oito derrotas. Por outro lado, o retrospecto recente de Dorival Júnior em clássicos à frente do São Paulo pode servir de ânimo para o torcedor acreditar no triunfo.

Desde que assumiu o comando do time, no final de abril, disputou oito clássicos. Cinco vitórias, já considerando as duas diante do Palmeiras na Copa do Brasil, um empate e apenas duas derrotas. Com 38 pontos no Brasileirão, o time ocupa a 10ª colocação do Brasileirão e busca se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. A distância em relação à zona de rebaixamento é de oito pontos.

CRISE ALVIVERDE

Se para o São Paulo o clima é de otimismo apesar do jejum - muito por causa do título inédito da Copa do Brasil, que já garantiu a vaga da equipe na Libertadores de 2024 -, o Palmeiras vive uma crise em sua diretoria que afeta diretamente o elenco. Leila Pereira, presidente alviverde, é questionada por decisões recentes e poucos investimentos na temporada; nas últimas semanas, foi foco de manifestações da torcida palmeirense e das organizadas.

Nos últimos dez jogos, somou duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Nessa sequência, foi eliminado da semifinal da Libertadores pelo Boca Juniors e viu a distância para o líder Botafogo aumentar no Brasileirão. Foram seis gols marcados e oito sofridos no período. Nesta segunda-feira, 23, Leila discursou para conselheiros do clube na reunião do Conselho Deliberativo.

Na última rodada, voltou a vencer. O triunfo por 2 a 0 sobre o Coritiba foi o primeiro de Abel Ferreira desde setembro. O clube chegou a quatro jogos seguidos com derrota no Brasileirão, pior marca do português desde que assumiu o comando alviverde.