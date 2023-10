Ponte Preta tem retorno de trio para novo duelo paulista na Série B

O técnico João Brigatti deve promover mudanças na Ponte Preta para o complicado duelo com o Novorizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem Mailton, o ataque sofrerá uma alteração. Além disso, três jogadores que foram desfalques na última rodada estão à disposição.

Mailton levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Ituano. Lateral-direito de origem, ele vem atuando como ponta ofensivo. Assim, o setor pode ser formado com Eliel e Jeh, que cumpriu suspensão e está de volta.

Outros dois jogadores retornam de suspensão: o volante Felipinho e o meia Elvis. O primeiro vinha sendo titular e deve reassumir a vaga no lugar de Ramon Carvalho. Já Elvis não tem vaga garantida e disputa titularidade com Gabriel Santiago.

Uma possível escalação da Ponte Preta conta com Caíque França; Weverton, Fábio Sanches, Edson e Artur; Felipinho, Léo Naldi, Felipe Amaral e Gabriel Santiago; Eliel e Jeh.

Com o empate diante do Ituano, a Ponte Preta perdeu a chance de se distanciar mais da zona de rebaixamento. Está em 16º lugar com 35 pontos, dois a mais do que a Chapecoense, que abre a faixa de queda em 17º com 33 após derrota para o Sport, por 2 a 1.

O jogo diante do Novorizontino será realizado na sexta-feira, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 34ª rodada. O adversário tem 53 pontos, em sétimo lugar. Depois disso, a Ponte Preta ainda encara Avaí (casa), Tombense (fora), Juventude (fora) e CRB (casa).