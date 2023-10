Membro da diretoria do Barcelona ataca Vini Jr: 'Merece um tapa por ser palhaço'

O atacante Vinícius Júnior continua sendo alvo de insultos na Espanha. Dessa vez, o ataque verbal veio de um membro da diretoria do Barcelona, arquirrival do Real Madrid, clube do brasileiro. Mikel Camps, porta-voz adjunto da diretoria da equipe catalã, criticou as ações do jogador em campo no duelo com o Braga pela Liga dos Campeões, ontem (24).

"Não é racismo, ele merece um tapa por ser palhaço e folgado. O que representam essas pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio de campo?", postou Camps na rede social X, antigo Twitter. Pouco depois, a publicação foi apagada. Barcelona e Real Madrid se enfrentam no fim de semana.

O lance criticado pelo dirigente do Barcelona aconteceu durante a vitória do Real Madrid sobre o Braga, em Portugal, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele buscou driblar um defensor do time lusitano e, para tal, tentou diversas pedaladas.