Jogador do Corinthians desmaia antes de cobranças de pênalti no Paulistão Sub-17

O meia Dieguinho, do time sub-17 do Corinthians, deu um susto nos companheiros ao desmaiar antes das cobranças de pênaltis contra o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, pela semifinal do Campeonato Paulista da categoria. O jogador de 16 anos deixou o gramado carregado por membros da comissão técnica do time. A cena foi capturada pela transmissão da partida, exibida pelo time do Parque São Jorge no YouTube.

Nas imagens, Dieguinho aparece cumprimentando os árbitros e os capitães das equipes e se dirige ao círculo central. Em seguida, o jogador caminha em direção à linha lateral cambaleando e, segundos depois, desmaia à beira do gramado. Ele foi prontamente atendido.

Dieguinho, que começou a partida no banco de reservas, recobrou a consciência ainda na parada para as cobranças. Durante a transmissão da partida, a reportagem da Corinthians TV informou que o jogador passou mal por um "fator emocional". Apesar de ter melhorado e conversado normalmente, a direção optou por encaminhar o garoto à uma unidade médica.

"Dieguinho, atleta da nossa equipe sub-17, passou mal e desmaiou após o término do tempo normal na partida contra o Red Bull Bragantino. Ele foi levado ao Hospital São Luiz Morumbi e já está melhor, consciente e conversando normalmente", informou o clube, em nota oficial.

O Corinthians venceu o Bragantino por 4 a 3, nos pênaltis, e avançou à final da Paulistão Sub-17. O goleiro Matheus Corrêa foi o herói da classificação, defendendo quatro cobranças. A disputa nas penalidades ocorreu depois de o time alvinegro perder no Parque São Jorge por 2 a 0, após ter vencido o primeiro confronto, fora de casa, pelo mesmo placar.

Considerado uma das promessas da base corintiana, Diego da Cruz Lopes nasceu em 2007 e assinou o seu primeiro contrato como profissional neste mês. O jogador foi bastante utilizado pelo técnico Guilherme Dalla Déa ao longo da temporada, realizando diversas partidas como titular e marcando gols importantes na campanha.