Fluminense tenta manter o foco no Brasileirão para se reabilitar contra o Goiás

Faltando 12 dias para a grande final da Copa Libertadores, que será disputada dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors, no Maracanã, o Fluminense tenta se concentrar para mais um compromisso dentro do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há quatro jogos e vindo de derrota para o vice-líder Red Bull Bragantino, por 1 a 0, agora carioca busca a reabilitação diante do Goiás, às 19h, desta quarta-feira.

O duelo será disputado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que fica na região Sul do estado, bem próximo à divisa com São Paulo, porque o Maracanã está sendo preparado justamente para a decisão da Libertadores.