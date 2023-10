Flamengo desafia o Grêmio para seguir na perseguição ao líder Botafogo

Na perseguição ao líder Botafogo, o Flamengo tenta diminuir a diferença para seis pontos no duelo com o Grêmio, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do time carioca, que cresceu de produção sob o comando de Tite, o time gaúcho tenta se reencontrar dentro da competição, vindo de três derrotas consecutivas.

O Flamengo vem de duas vitórias com Tite, que já mudou o ambiente do clube e o colocou de volta na briga pelo título. No momento é o terceiro colocado, com 50 pontos, atrás apenas de Botafogo (59) e Red Bull Bragantino (52). Na última rodada, venceu por 1 a 0 o clássico sobre o Vasco.