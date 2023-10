Athletico-PR quer manter invencibilidade diante do desesperado América-MG

Para seguir firme em busca de mais uma classificação para a Copa Libertadores, o Athletico-PR encara o América-MG, o lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (25), na Ligga Arena. O duelo, que coloca frente a frente dois times de interesses distintos na competição, é válido pela 29.ª rodada e começa às 19h.

Na quinta posição com 45 pontos, o Athletico-PR faz uma competição tranquila visando o seu principal objetivo. Está atrás apenas do líder Botafogo, Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras. Mesmo com os olhos desviados do título, o clube paranaense se mantém como um forte candidato a seguir na parte alta da tabela, com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco jogos.

O técnico Wesley Carvalho poderá contar com o retorno do atacante Canobbio. O uruguaio cumpriu suspensão no empate por 1 a 1 contra o Botafogo e pode começar entre os titulares.

Por outro lado, o América-MG se encontra na última colocação, com apenas 19 pontos conquistados em 28 partidas, afundado numa zona do rebaixamento que ainda tem Coritiba, Santos e Vasco da Gama. Em crise, o time mineiro ganhou pela última vez no dia 3 de setembro, quando aplicou 2 a 0 no Santos, na Arena Independência. Desde o último triunfo, foram sete jogos, quatro derrotas e três empates.

O América-MG não poderá contar com o zagueiro Ricardo Silva, que está suspenso pelo terceiro amarelo e deve dar lugar para Esteban Burgos, que está recuperado de lesão muscular. O técnico Fabián Burgos falou sobre a briga do time para se manter na Série A na próxima temporada.

"Merecemos mais em quase todos os jogos. A equipe tem dignidade, compete, briga. É muito difícil dizer ao torcedor que vamos sair da zona do rebaixamento. Vamos seguir fazendo o que melhor podemos e tentando fazer bons jogos, competir ao máximo e nos jogos que merecermos ganhar, definindo, ganhar e não tomar gol, que é algo importante para poder ganhar os jogos", avaliou o técnico.