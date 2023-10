Após vencer clássico, Cruzeiro vai confiante ao Mineirão para enfrentar o Bahia

Empolgado com a vitória por 1 a 0 sobre o rival Atlético-MG, ainda mais na estreia da nova casa do rival, a Arena MRV, o Cruzeiro quer manter o embalo para o que considera 'duelo de seis pontos' contra o Bahia. Nesta quarta-feira, os times medem forças no Mineirão, às 20h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão empatados na tabela e o vencedor ganhará mais fôlego na briga contra o rebaixamento.

A dupla soma 34 pontos, com os baianos levando vantagem no números de vitórias ( 9 a 8) e aparecendo em 13.º, enquanto os mineiros ocupam a 14.ª colocação. Ambos estão a quatro pontos do Vasco, que abre a zona da degola, com 30.