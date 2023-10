Xavi pede foco ao Barcelona para manter aproveitamento de 100% na Liga dos Campeões

Superação. Esse foi o recado dado pelo técnico Xavi Hernandez aos seus jogadores durante a entrevista coletiva para o confronto diante do Shakhtar Donetsk, que acontece nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mesmo com a possibilidade de ficar sem cinco titulares, e ter pela frente ainda a preparação para o jogo com o Real Madrid no final de semana, ele quer o time focado para se manter com 100% de aproveitamento na competição.

Para a partida diante dos ucranianos, que será disputada no estádio Olímpico Lluis Companys, nomes importantes como Lewandowski, Sergi Roberto, Kounde, e De Jong estão fora. Pedri, que também é dúvida, é o que tem mais chances de atuar. Mesmo sem ter praticamente meio time, o comandante coloca a importância do torneio para motivar seus atletas.

"Esta é a Liga dos Campeões, a maior competição que existe para os clubes. Conseguir nove pontos em três jogos é muito importante. Não preciso tirar da cabeça de ninguém o jogo de sábado contra o Real Madrid (pelo Campeonato Espanhol). Mas a Liga dos Campeões deixa você concentrado e ligado. O Shakhtar é uma equipe dinâmica, forte, e acho que pode nos causar problemas. Não podemos perder o foco."

O bom começo da equipe no mais nobre torneio europeu de clubes reforça discurso do treinador. Líder do Grupo H com seis pontos em duas rodadas, um novo triunfo serve para deixar encaminhada a classificação à próxima fase. Porto e Shakhtar aparecem logo a seguir com três pontos, enquanto o Royal Antuérpia perdeu seus dois compromissos.

Mesmo com tantos problemas, Xavi apresentou um discurso otimista. "Os três pontos diante de nossa torcida são fundamentais. A situação de lesão não é a ideal, mas não pode servir como desculpa", comentou.

Com a incumbência de comandar o ataque com a ausência de Lewandowski, Ferran Torres disse estar preparado. "Estou pronto para avançar e assumir mais responsabilidades no ataque. Sinto-me um jogador experiente (em relação aos jogadores mais novos da equipe) e tento dar conselhos. Existe muita pressão, mas eles têm de aprender a lidar com isso, pois tem um potencial enorme.