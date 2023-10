Tae kwon do brasileiro conquista ouro e bronze no Pan de Santiago; badminton leva dois bronzes

O tae kwon do brasileiro subiu ao pódio duas vezes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, durante a noite desta terça-feira, nas disputas por equipes. A seleção masculina conquistou a medalha de ouro com uma vitória por 48 a 16 sobre os anfitriões chilenos e o time feminino ficou com o bronze, após uma emocionante batalha com o México, definida por apenas um ponto de diferença, com 61 a 60 no placar final.

O caminho do ouro da equipe formada Edival Pontes, o Netinho, Maicon Andrade e Paulo Melo começou com um triunfo por 101 a 95 sobre a Argentina, resultado que garantiu vaga nas quartas de final. O adversário seguinte foi Cuba, derrotada por 76 a 70. Na semifinal, o Brasil bateu o Equador por 67 a 37 para chegar à decisão e conquistar o ouro com uma atuação dominante sobre o Chile, após triunfo por 27 a 11 na primeira a rodada e por 21 a 5 na segunda.

Já a jornada da seleção feminina, representada por Maria Clara Pacheco, Sandy Macedo e Caroline Santos, foi iniciada com uma vantagem de 32 a 24 em duelo com o Equador. Em seguida, as brasileiras derrotaram o Chile com tranquilidade, por 57 a 16, nas quartas de final. Na semifinal, protagonizaram um duelo equilibradíssimo com o México e acabaram derrotadas por 61 a 60, ficando com o bronze.

BADMINTON

O Brasil também ganhou medalhas no badminton, ambas de bronze e com participação de Sânia Lima. Primeiro, a piauiense de 21 anos garantiu a medalha na disputa feminina por duplas, ao lado de Juliana Viana. A dupla alcançou as semifinais e ficou com o bronze ao perder por 2 a 0 para as irmãos gêmeas americanas Annie Xu e Kerry Xu. Depois, nas duplas mistas, Sania disputou outra semifinal, com Davi Silva, e somou outro bronze depois de perder para Jennie Gai e Vinson Chiu, mais uma dupla americana. No Badminton, não há disputa pelo terceiro lugar, por isso ir à semifinal assegura o bronze aos eliminados nesta fase.