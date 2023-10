Rebeca Andrade confirma favoritismo e conquista a medalha de ouro no salto no Pan de Santiago

Com dois saltos sensacionais, Rebeca Andrade confirmou seu favoritismo na final do salto feminino, nesta terça-feira, e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A brasileira campeã mundial somou 14,983 pontos.

Foi a segunda medalha de Rebeca no Pan, pois ela ficou com a prata na competição por equipes. O Brasil não conquistava uma medalha de ouro na ginástica artística feminina desde 2007, com Jade Barbosa.

O pódio do salto foi completado pela norte-americana Jordan Chiles (14,150) e a mexicana Natália Escalera (13,333).

No solo masculino, o brasileiro Artur Nori ficou com a medalha de prata (13,933), enquanto o ouro foi para o canadense Felix Dolci (14,233). O colombiano Juan Larrahondo (13,366) completou o pódio e conquistou a medalha de bronze.