Rafinha revela que James ficou 'chateado' por não jogar final da Copa do Brasil pelo São Paulo

O lateral Rafinha, capitão do São Paulo, revelou que o meia James Rodríguez ficou chateado por não ter saído do banco de reservas nos dois jogos da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O time paulista se sagrou campeão do torneio nacional, no fim do mês passado.

"Ficou (chateado), e muito. Coitado do Dorival. Você vai ali, tenta assoprar, mas é complicado. O cara quer jogar. O pessoal falava que ele era muito tranquilo. Eu dizia que ele é profissional. Ele respeita todo mundo, não solta 'letrinha'. Se ele tem um problema com o treinador, ele fala. Uma final dessas, quem não quer fazer parte?", disse Rafinha, em entrevista ao canal SporTV.

O São Paulo conquistou o título inédito da Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi, depois de ter vencido o confronto de ida, no Maracanã, por 1 a 0. Em ambas as partidas, Dorival Júnior escalou o meio-campo com Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor, considerados os titulares da posição, com Lucas Moura e Calleri no comando de ataque. Luciano também ficou no banco.

Apesar do efeito midiático da contratação de James Rodríguez, ocorrida em julho, o colombiano ainda está em período de adaptação ao futebol brasileiro, começando a maioria das partidas no banco e ganhando minutos ao longo do jogos. Ele passou longo período sem atuar antes de acertar com o São Paulo, que aproveitou o fato de James estar livre no mercado para fechar o negócio.

Rafinha, que trabalhou com o companheiro no Bayern de Munique, da Alemanha, disse que convidou o atleta para jogar no Brasil. "Falava para ele vir. 'Vem para cá, vamos ser campeões aqui no Brasil. Aí fora você não vai gostar. Vem para cá, é pertinho da Colômbia'", brincou o capitão tricolor.

O melhor momento da carreira de James Rodríguez aconteceu em 2014. Depois de uma excelente Copa do Mundo com a Colômbia, o meia saiu do Mônaco e chegou ao Real Madrid. Após três temporadas na Espanha, o colombiano foi emprestado para o Bayern e passou a sofrer com problemas físicos que o fizeram deixar de atuar em grande número de partidas. Ele acumulou passagens pelo futebol do Catar, da Inglaterra e da Grécia antes de fechar com o São Paulo.