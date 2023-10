Luis Enrique vê duelos com Milan como vitais para futuro do PSG na Liga dos Campeões

O técnico Luis Enrique classificou, nesta terça-feira, os confrontos diante do Milan como fundamentais para encaminhar uma classificação sem sustos do Paris Saint-Germaint nesta fase inicial da Liga dos Campeões. Os dois times se enfrentam nesta quarta-feira, em Paris, e depois voltam a campo para duelar no dia 7 de novembro, pela quarta rodada do Grupo F da competição.

Com três pontos em duas rodadas, a equipe francesa busca a reabilitação após a surpreendente derrota de 4 a 1 para o Newcastle. Com dois jogos seguidos diante dos italianos, Luis Enrique falou como esses confrontos devem ser encarados.

"São jogos vitais, principalmente considerando as duas rodadas seguidas. O que posso dizer é que estamos muito concentrados em cada partida. O Milan é um time acostumado a disputar as principais competições. Todos os times têm altos e baixos e precisamos estar focados, pois estamos no grupo da morte, onde todas equipes têm condições de passar de fase", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Sobre a estratégia a ser utilizada nesta quarta-feira, onde vai contar com o apoio do seu torcedor, Luis Enrique foi enfático. "Vamos jogar no ataque. Somos uma equipe que sempre teve como característica atacar. Sempre tivemos mais posse de bola do que nossos adversários, por isso vamos tomar a iniciativa. Mas é preciso também saber defender."

Na classificação do Grupo F, considerado a chave mais equilibrada dessa fase, o Newcastle aparece como líder isolado com quatro pontos, um a mais que o time francês. Terceiro colocado, o Milan ainda não venceu, tem dois empates, e também necessita de uma reação. Com apenas um ponto, o Borussia Dortmund ocupa a lanterna.