Luan e Arboleda devem desfalcar o São Paulo no clássico com o Palmeiras

Luan e Arboleda devem desfalcar o time do São Paulo no clássico com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois atletas fizeram exercícios físicos, nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, mas não participaram dos trabalhos com bola.

Além dos dois jogadores, que se recuperam de lesão, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o volante Pablo Maia, suspenso. O treinador orientou um treino coletivo e depois uma atividade tática, dando destaque ao posicionamento de cada jogador em campo, tendo como base a forma do Palmeiras atuar.

Um time provável para entrar em campo poderá formar com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Gabi Neves, Alisson, Michel Araújo (Rodrigo Nestor) e James Rodríguez; Lucas e David (Luciano).