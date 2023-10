Guardiola critica grama sintética do Young Boys: '99% das equipes de alto nível jogam na grama'

O Manchester City tenta, nesta quarta-feira manter o 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, ao enfrentar o Young Boys, em Berna, na Suíça, pela terceira rodada do Grupo G da principal competição de clubes da Europa. Além do time suíço, os atuais campeões terá como 'adversário' o gramado sintético do Estádio Wankdorf.

"É por isso que viajamos mais cedo, para que os jogadores sintam como a bola corre para a direita, para a esquerda, para trás, para a frente. Desta forma, os jogadores saberão como agir em campo. A Uefa permite que (os jogos) sejam disputados aqui porque está em boas condições", disse o técnico Pep Guardiola, que aproveitou para dar uma cutucada. "A grama é melhor; 99% das equipes de alto nível jogam na grama."

O treinador espanhol também comentou o momento atual do meio-campista Jack Grealish, que deverá ter mais uma oportunidade na equipe após se recuperar de uma lesão sofrida na partida contra o Sheffield em agosto, o que o manteve fora de dois jogos no mês passado.

Desde o seu regresso, o jogador da seleção inglesa tem lutado para ganhar tempo de jogo, começando no banco nos últimos quatro jogos do City no Campeonato Inglês. "Não tenho dúvida sobre Jack e sua qualidade e o que ele fez por nós desde que chegou, há dois anos, e especialmente na temporada passada", disse Guardiola. "Ele precisa de ritmo - ele não é como (Phil) Foden ou Bernardo (Silva), que precisam de dois ou três treinos para estar pronto. Ele está incrivelmente focado para voltar e vamos usá-lo e acreditamos que ele nos ajudará."

O City lidera o Grupo G da Liga dos Campeões, com seis pontos, após duas rodadas disputadas. O alemão RB Leipzig soma três, enquanto Young Boys e o Crvena Zvezda somam um cada.