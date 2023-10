Cristiano Ronaldo dá relógio de R$ 642 mil de presente para lutador de MMA

A luta entre Ngannou e Fury acontece no sábado (28), na Arábia Saudita. No ringue, serão cumpridas as regras do boxe profissional, com 10 rounds. O cinturão do Conselho Mundial de Boxe (WBC, na sigla em inglês), que pertence, ao britânico, não estará em disputa.

Em janeiro, Cristiano Ronaldo e Ngannou se encontraram presencialmente na capital saudita e puderam conversar e trocar muitas risadas. "Excelente conversa. Muito inspirador", escreveu o camaronês à época.

Esperado para acompanhar a luta em Riad, Cristiano Ronaldo tem antes compromissos importantes com o seu clube, o Al-Nassr. Hoje (24), às 15h (de Brasília), a equipe do lusitano enfrenta o catariano Al-Duhail, time dirigido por Christophe Galtier, ex-comandante do Paris Saint-Germain. A partida é válida pela Liga dos Campeões da Ásia.