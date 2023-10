Boxe brasileiro garante pelo menos mais seis medalhas de bronze no Pan de Santiago

O boxe brasileiro somou seis vitórias, nesta terça-feira, no Pan de Santiago, no Chile. Como todos os combates foram nas quartas de final, a modalidade garantiu pelo menos a medalha de bronze em todas as disputas porque na 'nobre arte' não há disputa de terceiro lugar. Foram quatro triunfos no feminino e dois no masculino.

Abner Teixeira, medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio, passou para a semifinal, após superar o mexicano Alejandro Hernandez na categoria acima dos 92 quilos, em decisão unânime dos cinco jurados. Nos 51 quilos, Michael Douglas teve a vitória mais apertada, ao bater o venezuelano Jose González por 3 a 2.

Entre as mulheres, apenas vitórias por decisão unânime. Caroline Almeida eliminou a panamenha Iveth Yuliett, na categoria dos 50 quilos. Tatiana Chagas, nos 54 quilos, passou pela equatoriana Helen Palacios.

Outra vitória brasileira foi registrada nos 66 quilos com Maria Barbara, que venceu a dominicana Altagravia Hernandez, enquanto Viviane Pereira bateu Lanora Gittens, de Barbados.

Nesta quarta-feira, o boxe nacional pode garantir mais três lugares no pódio. Beatriz Ferreira (60 quilos), Jucielen Romeu (57 kg) e Yuri Falcão (63,5 quilos), irmão mais novo dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, lutam nas quartas de final.