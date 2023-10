Bia Haddad derruba ex-Top 10 e estreia com vitória no WTA Elite Trophy

Beatriz Haddad Maia estreou com uma boa vitória no WTA Elite Trophy, nesta terça-feira. A tenista número 1 do Brasil derrubou a americana Madison Keys, ex-número sete do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h39min de confronto, na cidade chinesa de Zhuhai. Foi a oitava vitória da brasileira contra uma rival do Top 20 somente nesta temporada.

Com a vitória, Bia Haddad desponta na liderança do Grupo Camélia do WTA Elite Trophy, torneio disputado em formato diferente, com quatro chaves de três tenistas cada. Somente a primeira colocada de cada grupo avançará à semifinal. A outra integrante da chave de Bia é a francesa Caroline Garcia.

O WTA Elite Trophy é uma espécie de segunda divisão do WTA Finals, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. Assim, o Elite Trophy congrega as 12 melhores do ano que não conseguiram entrar no Finals. Se Bia se destacar na competição chinesa, poderá sonhar novamente com o Top 10 no fim da temporada.

Nesta terça, Bia apresentou seu arsenal diante de uma das tenistas mais agressivas do circuito. Keys, atual 11ª do mundo, foi vice-campeão do US Open em 2017 e já fez semifinais no Aberto da Austrália e em Roland Garros. Ela é conhecida por seus golpes firmes do fundo de quadra, o que costuma dar trabalho para as rivais.

A brasileira não se intimidou diante da força da adversária americana e foi sólida do começo ao fim da partida. Ela obteve três quebras de serviço e perdeu o saque apenas uma vez na partida. Sem hesitar, fechou a partida em dois sets, algo incomum nas partidas difíceis que disputou ao longo deste ano.

A vitória em sets diretos também é importante porque pode se tornar critério de desempate ao fim da disputa por grupos. Bia deve enfrentar Garcia na quinta-feira. Se vencer, garantirá a classificação às semifinais. Antes disso, na quarta, ela estreará na chave de duplas, ao lado da russa Veronika Kudermetova.