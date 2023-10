Beisebol dá show no Pan e bate a tradicional Cuba; badminton ganha bronze nas duplas femininas

O beisebol do Brasil somou mais um belo resultado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta terça-feira, ao vencer a tradicional equipe de Cuba, por 4 a 2, mantendo os 100% de aproveitamento na competição e a liderança do grupo.

Na próxima fase o Brasil vai enfrentar Panamá e México, além da segunda seleção de seu grupo. O Brasil leva o resultado da primeira fase contra o rival de sua chave, portanto inicia com uma vitória. As duas melhores seleção se classificam para a final, enquanto as outras duas disputarão a medalha de bronze.

O badminton do Brasil ganhou bronze nas duplas femininas e uma final nas masculinas nos Jogos Pan-americanos. Juliana Vieira e Sânia Lima foram derrotadas, por 2 a 0, com parciais de 21/7 e 21/18, pelas irmãs gêmeas Kerry e Annie Xu, dos Estados Unidos, na semifinal, e ficaram com o terceiro lugar.

Nas duplas masculinas, Fabrício Farias e Davi Silva se garantiram na final, ao derrotarem os guatemaltecos Lesvin Córdoba e Josué Solís Rivas, por 2 a 0 (21/18, 21/16).

No remo, Beatriz Cardoso, no feminino, e Lucas Verthein, no masculino, garantiram vaga na final do sfiff. Tomás Levy e Piedro Tuchtenhagen também vão em busca de medalha no duplo skiff.

Décimo segundo colocado no skiff individual na Olimpíada de Tóquio, Lucas Verthein vai em busca de sua segunda medalha em Jogos Pan-Americanos, pois foi bronze em Lima 2019. O brasileiro fez o melhor tempo dentre todos os competidores (7min04s07). Beatriz Cardoso também foi a mais rápida entre as mulheres com o tempo das semifinais (7min46s88).

Tomás Levy e Piedro Tuchtenhagen venceram a semifinal com o tempo de 6min34s14, o segundo melhor, superado apenas pelos americanos Mark Couwenhoven e Casey Fuller, vencedores da outra semifinal, com 6min32s77.

O handebol feminino estreou no Pan com vitória tranquila por 27 a 15 sobre o Paraguai. As brasileiras voltam à quadra nesta quarta-feira, quando terão como adversárias as uruguaias na segunda rodada do Grupo B.