Venda de ingressos para décima edição do Rio Open começa nesta terça-feira

Os fãs de tênis que têm interesse em ver de perto o espanhol Carlos Alcaraz, um dos principais talentos da atualidade, e o suíço Stan Wawrinka poderão garantir um lugar na décima edição do Rio Open, que acontecerá de 17 a 25 de fevereiro de 2024 no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, a partir desta terça-feira, às 12h, quando terá início a venda dos ingressos.

Os ingressos, cujos preços variam de R$ 50,00 a R$ 750,00, poderão ser adquiridos no site Eventim. Cada espectador poderá adquirir quatro ingressos por sessão, totalizando 22 no máximo. O pagamento poderá ser realizado com cartões de crédito com parcelamento em até quatro vezes sem juros. Não haverá cobrança de taxa de conveniência.

"Temos a expectativa de que estes ingressos se esgotarão rapidamente. Já garantimos nomes de peso no line-up do Rio Open, e estamos preparando uma programação voltada para as comemorações de 10 anos do evento, com a presença de inúmeros convidados, ex-campeões, homenagens, entre outras ações. Será uma semana muito especial, um presente que estamos preparando para os amantes do tênis e para o Rio de Janeiro", disse Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.

O Rio Open, que terá a lista dos tenistas internacionais fechada em janeiro, alcança a décima edição com um grupo de importantes campeões. São eles: Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie e Carlos Alcaraz.