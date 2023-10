Seleção feminina de vôlei ganha a 3ª no Pan e vai à semifinal; Brasil é bronze no esqui

A seleção brasileira de vôlei feminino está nas semifinais dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta segunda-feira, a equipe dirigida por Paulo Coco, auxiliar de José Roberto Guimarães, passou sem sustos por Porto Rico, emplacando seu terceiro triunfo por 3 a 0 na competição, parciais de 25/15, 25/22 e 25/21, e confirmando a primeira colocação da chave.

As brasileiras precisavam ganhar somente um set para confirmar a classificação, mas mostraram concentração o jogo todo para repetir o 3 a 0 que já havia feito sobre Argentina e Cuba nas rodadas anteriores.

O destaque da vitória verde e amarela foi a oposta Sabrina, do Sesi-RJ, maior pontuadora da partida, com 18 pontos. Além de brilhar nos ataques, a brasileira ainda fez dois pontos de saques, além de um no bloqueio.

O primeiro set foi de vitória tranquila das brasileiras. Sabrina anotou sete pontos, sendo cinco de ataques, um de bloqueio e outro no saque para comandar os 25 a 15. Porto Rico até melhorou na segunda parcial e ameaçou dificultar a vida das brasileiras. Depois de ter 23 a 15, o Brasil passou por momento de instabilidade, vendo as rivais anotarem seis pontos consecutivos, encostando com 23 a 21. Mas Sabrina, em parcial impecável, fechou em 25 a 22 com seu 7º ponto no set, todos em ataques.

Disposta a não repetir o sufoco do set anterior, o Brasil foi logo abrindo 3 a 1. Com boas bolas de meio de rede de Lorena e bom bloqueio de Larissa, a vantagem aumentou para 7 a 4. O match point veio com 24 a 19, mas as porto-riquenhas viraram e Naiara mandou para fora. Após tempo de Paulo Coco, Lorena fechou o jogo.

"Muito feliz em poder ajudar o time, em ser a bola de segurança para a Naiane (levantadora). Minha função principal é rodar e estou conseguindo. Feliz pela classificação à semifinal", disse a sorridente Sabrina em entrevista para a CazéTV.

BRONZE NO ESQUI SLALOM

A primeira medalha do dia veio com Felipe Simioni Neves no esqui aquático. O brasileiro levou o bronze na categoria slalom, garantindo o País no pódio da modalidade pela primeira vez. Nathan Smith, dos Estados Unidos, levou o ouro.

REMO SEM MEDALHA

O primeiro dia de finais do remo foi de lamentação para o Brasil, que bateu na trave do pódio duas vezes. Na categoria Skiff Quádruplo feminino, o País terminou no quarto lugar, com 6min41s18 de prova. O ouro foi para os Estados Unidos, com 6min26s04, seguido por Chile (6min26s81) e Canadá (6min35s62).

Milena Matias e Marcia Clara Lewenkopf também não se deram bem na decisão do Dois Sem, com o Brasil somando novo quarto lugar, com 7min22s63, desta vez atrás de Estados Unidos, Canadá e Paraguai, que liderou boa parte da final e acabou perdendo o fôlego no fim. Já entre os homens, no M2, Alef Fontoura e Bernardo Boggian Timm terminaram na sexta colocação, com 6min46s17. Estados Unidos, Uruguai e México formaram o pódio.