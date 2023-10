Richard Ríos vê Palmeiras com ânimo renovado para o clássico contra o São Paulo

Poucas horas após desencantar no Brasileirão com vitória por 2 a 0 na casa do Coritiba, neste domingo, o Palmeiras já voltou às atividades pensando no clássico diante do São Paulo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Novo titular da equipe após a lesão de Gabriel Menino, o volante colombiano Richard Ríos acredita que o resultado positivo reanima a equipe para a continuação da temporada e dá confiança para busca de "vingança" contra o rival.

"É sempre difícil perder como foi nessa última sequência nossa, mas ontem (domingo) fizemos um jogo bom fora de casa e isso vai dar confiança para o time", enfatizou Richard Ríos. "A gente vem fazendo as coisas da melhor forma, trabalhando bem, e vamos continuar nesta pegada na quarta-feira, em casa, com o apoio da nossa torcida", disse. "Vamos dar o nosso melhor dentro de campo para sair com os três pontos."

O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil com duas derrotas para o São Paulo, a última no Allianz Parque, palco do próximo jogo. Querendo emplacar série de vitórias após somar quatro derrotas seguidas, O Palmeiras promete grande futebol em sua casa.