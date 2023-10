PSG fará homenagem a Sergio Rico em jogo com o Milan no Parque dos Príncipes, diz jornal

Mbappé já fez homenagem a Sergio Rico, seu companheiro no Paris Saint-Germain, e nesta quarta-feira será a vez de a torcida e o clube saudarem o goleiro, que escapou da morte após sofrer uma acidente de cavalos e estará no Parque dos Príncipes para acompanhar a partida diante do Milan pela Liga dos Campeões.

De acordo com o jornal Le Parisien, o jogo deve ser paralisado no 16º minuto, em referência à camisa que o goleiro utiliza, e uma grande festa pela recuperação de Rico também será vista nas arquibancadas.

O goleiro ainda não voltou as atividades no clube francês desde sua queda do cavalo, no fim da temporada passada, em maio. Após longo tempo internado, até em estado grave, Rico faz a recuperação em Sevilla, na Espanha, sua terra natal e onde está acompanhado da família.

A ida ao estádio para a terceira rodada da Liga dos Campeões foi um convite da direção do PSG para a homenagem do clube e das arquibancadas. Confiante que ficará em condições de jogo brevemente, o goleiro vira e mexes dá entrevistas fazendo prognósticos positivos sobre o retorno aos treinamentos.

"Espero ter boas notícias. Quero voltar o mais rápido possível para a equipe. Meus objetivos são voltar aos treinos com a equipe ainda este ano, antes que acabe a temporada", frisou o goleiro recentemente à TV do PSG. São esperadas ao menos 45 mil pessoas na partida desta quarta-feira.