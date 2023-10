Ponte Preta e Ituano travam duelo paulista para se distanciar do Z-4 da Série B

Próximos da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Ituano travam duelo paulista nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), em duelo que encerra a 33ª rodada. A dupla encara um jejum de sete jogos sem vencer e precisa pontuar para ganhar fôlego.

A última vitória da Ponte Preta foi em 25 de agosto, quando superou o Londrina por 1 a 0, dentro de casa. De lá para cá, sofreu quatro derrotas, incluindo para o lanterna ABC, que culminou com a troca do comando técnico, e a última para o Atlético-GO. Com 34 pontos, aparece em 16º lugar com 34 pontos, apenas um a mais do que a Chapecoense, com 33, após perder na rodada.

Sob o comando de João Brigatti, a Ponte Preta tenta se apegar ao retrospecto do primeiro turno, em que teve sua melhor sequência de vitórias, emplacando três seguidas: Ituano, Novorizontino e Avaí. Na época, os resultados deram um respiro ao time, que chegou ao 13º lugar, se descolando do pelotão de baixo.

A situação do Ituano é idêntica à do rival. A última vitória ocorreu no fim de agosto, superando o Sport, na Ilha do Retiro, por 2 a 1. Na sequência, sofreu quatro derrotas e três empates. Na última rodada, ficou no 0 a 0 com o CRB, em casa. Com 35 pontos, aparece logo acima da Ponte Preta, em 15º lugar.

Para reagir, o time de Marcinho, ídolo do clube, tem como inspiração os jogos fora de casa. Apesar de ter somente três triunfos longe de seus domínios, dois deles foram contra rivais paulistas, Botafogo-SP e Novorizontino, além do já citado Sport.

CONFIRA OS JOGOS DA 33ª RODADA

QUINTA-FEIRA

Tombense-MG 2 x 1 Vila Nova-GO

Atlético-GO 3 x 1 ABC-RN

SEXTA-FEIRA

Sampaio Corrêa-MA 0 x 1 Vitória

Mirassol 0 x 0 Guarani

SÁBADO

CRB 0 x 1 Criciúma

Botafogo 2 x 0 Novorizontino

Juventude 2 x 2 Londrina

DOMINGO

Avaí 1 x 0 Ceará

Sport 2 x 1 Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA

20h

Ponte Preta x Ituano