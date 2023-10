Pietro Fittipaldi vai correr a temporada 2024 da Indy pela Rahal Letterman Lanigan Racing

Pietro Fittipaldi vai correr a temporada 2024 da Fórmula Indy pela Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). O anúncio foi feito pela equipe e pelo brasileiro, que divide seus trabalhos como piloto reserva e de testes da equipe Haas de Fórmula 1.

Pietro, de 27 anos, neto de Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula Indy da Fórmula 1, vai pilotar o carro de número 30 da equipe em sua primeira temporada completa na categoria pela qual disputou nove provas em 2018 e 2021 pela Dale Coyne Racing.

"Estou extremamente orgulhoso e honrado em pilotar para a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing. Com a experiência que adquiri nos últimos anos na F-1 e em outras categorias, estou ansioso pelo desafio de correr na INDYCAR, uma das séries mais competitivas e versáteis do mundo. Quero agradecer Bobby Rahal, Mike Lanigan e David Letterman pela oportunidade e confiança depositada em mim. Mal posso esperar para começar", disse Fittipaldi.

Bobby Rahal, coproprietário da Rahal Letterman Lanigan Racing, festejou a contratação. "Estou muito contente por termos conseguido que Pietro se juntasse à RLL como piloto do carro nº 30. Ele teve experiência anterior na INDYCAR fazendo temporadas parciais com a Dale Coyne Racing e qualificando-se de forma impressionante em 13º em Indianápolis em 2021. Eu o conheci e desde então ele tem trabalhado duro como piloto reserva da equipe Haas da F-1. E pelas nossas conversas, fiquei impressionado com a maturidade e experiência que ele agora trará ao nosso programa. Estou ansioso para ver o que ele pode fazer durante uma temporada completa de competição da INDYCAR em 2024."

Pietro fez seis largadas na Indy em 2018 - três em pistas ovais e três em circuitos mistos - com sua melhor largada sendo 10º em Phoenix e melhor finalização em 9º em Portland.

Mike Lanigan, co-proprietário da equipe, também comentou a chegada de Pietro. "Estamos orgulhosos e entusiasmados em receber Pietro em nossa equipe. O nome da família Fittipaldi sempre esteve associado à vitória e à competitividade no nosso esporte. O legado continua vivo com Pietro e acolhemos com satisfação os desafios para manter viva a tradição."

Em 2018, Pietro quebrou as pernas em um acidente nas 6 Horas do Campeonato Mundial de Endurance no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

A temporada 2024 da NTT Indycar Series tem início em 10 de março, em São Petersburgo, na Flórida. O ano termina em 15 de setembro com a corrida em Nashville.