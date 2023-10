O que aconteceu com o Santos depois de levar 7 a 1 do Corinthians em 2005?

Na véspera do aniversário de Pelé, que completaria 83 anos nesta segunda-feira, dia 23, o Santos sofreu seu segundo maior vexame na história do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, diante do Internacional, o time foi goleado por 7 a 1 e igualou a marca de 2005, quando perdeu o clássico para o rival Corinthians pelo mesmo placar. O resultado de domingo manteve a equipe na zona de rebaixamento, com 30 pontos.

O resultado há 18 anos tem características semelhantes. O clássico alvinegro ocorreu no dia 6 de novembro de 2005, apenas 15 dias de diferença para o aniversário do resultado. No estádio do Pacaembu, em São Paulo, logo aos 42 segundos do primeiro tempo, Rosinei abriu o marcador para o Corinthians. Geílson, pouco tempo depois, conseguiu empatar. Mas ainda no primeiro tempo, os donos da casa ampliaram a vantagem.

No intervalo, a vitória corintiana já era de 3 a 1. Ao fim do jogo, com a goleada histórica - que é lembrada pela torcida como motivo de provocação em todos os clássicos com o Santos, com faixas escritas "Eterno 7 x 1", o Corinthians se aproximou da conquista do Brasileirão.